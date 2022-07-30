Kütahya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kütahya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı 4 kişi yaralandı

30.07.2022 01:15
Kütahya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı 4 kişi yaralandı

Kütahya'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Kütahya'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Alipaşa Mahallesi Beyzade Sokak'ta bir kişi, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Bu kişinin yardımına koşan Serdar Koçuk ile Emre Arat'a da saldıran köpekleri çevredekiler uzaklaştırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücutlarında ısırıklar olan 3 kişi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada aynı sokaktan bisikletiyle geçen kadın da köpeklerin saldırısına uğradı.

Dizinden hafif yaralanan kadın hastaneye sevk edildi.

Öte yandan köpekleri evinin bahçesinde beslediği iddia edilen kadın ile çevredeki esnaf arasında çıkan tartışma polisin müdahalesiyle sonlandırıldı.

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Kaynak: AA

Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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