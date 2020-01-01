Kütahya'da şahsın üzerinde 13 kilo bakır kablo ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da şahsın üzerinde 13 kilo bakır kablo ele geçirildi - Son Dakika

Kütahya'da şahsın üzerinde 13 kilo bakır kablo ele geçirildi

6 saat önce

Kütahya'da şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada 13 kilo bakır kablo ele geçirildi.

Kütahya'da şahsın üzerinde 13 kilo bakır kablo ele geçirildi, System.String[]

Kütahya'da şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada 13 kilo bakır kablo ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi kaplan sokak üzerinde şüpheli bir şahıs olduğu ve kabloları kontrol ettiği ihbarı üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü ekipleri kesilen kabloları ve istikameti takip ederek Şehit Şekip Erdem Caddesi üzerinde şüpheli şahsa rastladı. Üzerinde kimliği olmayan şahsın yapılan kimlik kontrolünde isminin A. Ç. olduğu tespit edildi. Cebinde bıçak ve kerpeten olduğu görülen şahsın sırt çantası kontrol edildiğinde içerisinde bulunan toplam 13 kilo ağırlığında bakır kablonun 37 parçadan oluştuğu görüldü. A. Ç. Soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. - KÜTAHYA

Bahçelievler Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:59 Kaynak: İHA
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