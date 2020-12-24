Kütahya'da sahte altın dolandırıcılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kütahya'da, sahte altın satarak kuyumcuları dolandırdıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı şehirlerde sahte altın dolandırıcılığına karışan şüphelilerin bulunduğu otomobilin kent merkezine geldiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Kuyumcular çarşısında çalışma başlatan ekipler, şüpheliler İ.Ü. (41), A.M.S. (19) ve C.K'yi (21) otomobile binerek kaçmaya çalıştıkları sırada gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramada, 11 sahte altın bileklik ile sahte altın satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 650 lira ele geçirildi.

Kentteki iki kuyumcuya sahte altın bileklik sattığı belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.