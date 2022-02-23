Kütahya'da sahte dolar ele geçirildi - Son Dakika
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Kütahya'da sahte dolar ele geçirildi

23.02.2022 13:39
Kütahya'da sahte dolar ele geçirildi

Kütahya'da bir şahsın çantasından 71 adet sahte 50 Amerikan doları çıktı.

Kütahya'da bir şahsın çantasından 71 adet sahte 50 Amerikan doları çıktı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah 06.35 sıralarında, durumundan şüphelenilerek durdurulan R.T.'nin taşıdığı el çantasında 71 adet sahte olduğu değerlendirilen 50 ABD doları ele geçirdi.

Şüpheli R.T., gözaltına alınırken, olayla alakalı geniş çaplı çalışma başlatıldı. - KÜTAHYA

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da sahte dolar ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da sahte dolar ele geçirildi - Son Dakika
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