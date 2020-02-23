Kütahya'da sahte euro operasyonu - Son Dakika
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Kütahya'da sahte euro operasyonu

7 saat önce

Kütahya'da bir araçta yapılan aramada 77 adet sahte 50 euro banknot ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındıİl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir araç içerindeki şahısların il merkezi ve ilçelerinde piyasaya sahte euro sürecekleri bilgisi...

Kütahya'da sahte euro operasyonu, System.String[]

Kütahya'da bir araçta yapılan aramada 77 adet sahte 50 euro banknot ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir araç içerindeki şahısların il merkezi ve ilçelerinde piyasaya sahte euro sürecekleri bilgisi üzerine harekete geçti. Zanlıların kullandığı aracı belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla araç içerisindeki S.D. ve L.D. isimli şahısları yakalarken, araçta yapılan aramada ise 77 adet sahte 50 euro banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan S.D. ve L.D. hakkında adli tahkikat başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:49 Kaynak: İHA
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