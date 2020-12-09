Kütahya'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sahte içki ürettikleri iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Tavşanlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede sahte içki üretildiği belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi.

Bu adreslerde yapılan aramalarda 12 litre rakı, 9 litre votka, 2,5 litre viski, sahte içki üretiminde kullanılan 16 litre etil alkol, 3,25 litre alkol aroması, 2,5 litre tonik, 8 alkol ölçüm tüpü, 9 alkol ölçer, alkolmetre ve ruhsatsız iki av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.T, H.K. ve E.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.