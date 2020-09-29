Kütahya'da sahte içki sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kütahya'nın Emet ilçesinde sahte içki satışı yaptığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin satmak için Manisa'dan Emet ilçesinde sahte içki getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Emet- Hisarcık kara yolu Yenice köyü yol ayrımında içinde şüphelinin bulunduğu aracı durduran ekipler yaptıkları aramada, bidon içinde sahte 10 litre rakı ile 5 litre şarap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli S.T. İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.