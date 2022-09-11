Kütahya'da sahte içki yapıp satan 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kütahya'da sahte içki yapıp satan 1 kişi yakalandı

11.09.2022 11:20
Kütahya'da sahte içki yapıp satan 1 kişi yakalandı

Kütahya'da sahte içki üretimi ve piyasaya sürülmesine yönelik düzenlenen operasyonda içki ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Kütahya'da sahte içki üretimi ve piyasaya sürülmesine yönelik düzenlenen operasyonda içki ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A'nın sahte alkol yapıp sattığı bilgisine ulaştı.

Yapılan takipte şahsın evinden temin ettiği su şişesi içindeki sahte alkolü, işyerinin önünde buluştuğu K.İ'ye sattığı görülerek her iki şahıs yakalandı.

Şüphelinin ev ve işyerinde yapılan aramalarda satışa hazır 12 litre viski, 4,5 litre rakı, içki yapımında kullanılan etil alkol ile anason ve malt aroması ele geçirildi.

M.A. hakkında soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da sahte içki yapıp satan 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kütahya'da sahte içki yapıp satan 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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