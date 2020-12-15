Kütahya'da sahte para operasyonunda 8 zanlı yakalandı - Son Dakika

Kütahya'da piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltında alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, örgütlü olarak piyasaya sahte para sürdükleri iddia edilen şüphelilere yönelik kent merkezi ile Altıntaş, Aslanapa ve Dumlupınar ilçelerinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda 4 bin 650 lira sahte banknot, 1 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 65 tabanca mermisi, bilgisayar ve yazıcı ele geçirildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "parada sahtecilik" suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlı, İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Adresinde bulunamayan bir şüphelinin ise yakalanması için çalışmanın sürdüğü öğrenildi.