Kütahya'da, samanlığa saklanmış fetö dokümanları bulundu

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, köy evleri ve samanlıkta yapılan aramalarda, dizüstü bilgisayar ve FETÖ/PDY'nin yasaklı yayınları ile dokümanları ele geçirildi.

Tavşanlı Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklanan R.Z.'nin eniştesi İ.G.'nin oturduğu köy evinde örgütsel dokumanlar olduğu ihbarıyla harekete geçti. Köy evinin samanlığında R.Z.'ye ait olduğu tahmin edilen dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Ayrıca köydeki İ.G. ve M.Z.'nin oturduğu evlerde yapılan aramalarda ise FETÖ/PDY'ye ait yasaklı yayınlar ve dokümanlar ele geçirildi. İ.G. ve M.Z.'nin ifadesi alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.