Kütahya'da saniye saniye kaza anları - Son Dakika

Kütahya'da saniye saniye kaza anları

Kütahya'da bir kişinin yaralandığı 3 ayrı trafik kazası, MOBESE kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi

LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu

Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi

Camiye dönüştürülen Ayasofya'da fresklerin üstü kesinlikle kapatılmayacak

Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek?

İnsan sağlığını hiçe sayanlar her gün parti veriyor, polis de her gün yakalıyor! Bugünkü partiden 70 kişi çıktı

Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan

Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor

Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi

2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı

Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti

Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif

Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi

Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı