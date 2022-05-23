Kütahya'da saniye saniye kaza anları

Kütahya'da 2 ayrı trafik kazası, kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Kütahya-Afyonkarahisar Karayolunda hafif ticareti araç, hareket halindeki otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak şarampole devriliyor.

İkinci kazada iki motosiklet önünde seyreden otomobile çarpıyor. Motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunun kişi, kazadan yarama almadan kurtulması kayıtlara işte böyle yansıyor. - KÜTAHYA