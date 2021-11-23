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Kütahya'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Kütahya'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

23.11.2021 13:52
Kütahya'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Burak Özdemirci (25) yönetimindeki 06 BY 1885 plakalı otomobil, Aslanapa- Çavdarhisar kara yolu Göynükören köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile araçtaki Filiz Aydın Özdemirci (33) ve Fatma Dönmez Mutlu (33), 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Filiz Aydın Özdemirci'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kütahya'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Kütahya'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Kütahya'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Çavdarhisar, Özdemirci, Aslanapa, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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