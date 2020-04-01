Son Dakika › Güncel › Kütahya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Kütahya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
6 saat önce
Kütahya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kütahya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Harun U.'nun kullandığı 43 DF 933 plakalı otomobil, 75. Yıl Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sürücün alkollü olduğu iddia edildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 02:52 Kaynak: AA
Son Dakika Ev halkı, kaza yaparak bahçelerine düşen aracı uçak sandı Böyle vicdansızlık görülmedi Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi