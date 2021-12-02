Kütahya'da şaşkınlık uyandıran saniye saniye otomobil hırsızlığı - Son Dakika

Polis, hırsızlık anlarının güvenlik kamerası tarafından kaydedildi olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. - KÜTAHYA

Edinilen bilgiye göre, isminin açıklanmasını istemeyen 43 HOJ 900 plakalı Renault Clio marka otomobilin sürücüsü, sokak üzerine aracını çalışır vaziyette bıraktığı. Bir süre sonra 2 şahıs, sokaktan geçerken aracın çalıştığını fark etti. Şüpheliler, kısa süre çevreyi kontrol ettikten sonra araca yaklaştı. Şüpheliler, daha sonra araca binerek hızla olay mahallinden kaçarak izlerini kaybettirdiler. Aracın sahibi, durumu polise bildirerek, şikayette bulundu.

Kütahya 'da sürücünün çalışır vaziyette bıraktığı otomobil 2 kişi tarafından çalındı.

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