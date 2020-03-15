Kütahya'da 'Şehitleri Anma ve Engelsiz Kadın' gecesi - Son Dakika
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Kütahya'da 'Şehitleri Anma ve Engelsiz Kadın' gecesi

6 saat önce

Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü tarafından 'Şehitleri Anma ve Engelsiz Kadın' gecesi düzenlendi.

Kütahya'da 'Şehitleri Anma ve Engelsiz Kadın' gecesi, System.String[]

Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü tarafından 'Şehitleri Anma ve Engelsiz Kadın' gecesi düzenlendi.


Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Garnizon Komutanı Necati Gündüz, engelli ve engelsiz sivil toplum kuruluşları başkanları, Kütahya'daki sendika ve siyasi parti temsilcileri, çok sayıda davetlinin katıldığı programda Turhan Bayatlı tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak, dualar edildi. Gecenin onur konuğu ise Ankara'dan gelen Sevgi Birliği Proje Topluluğu ve Türkiye- Azerbaycan Kültür ve İş Kadınları Derneği Başkanı Güler Gürcan oldu.


Kütahya engelliler Zafer Spor Kulübü Başkanı Ümran Öztürk, "2015 yılında kulübümüz şuanda toplamda 5 aktiviteye katılmakta, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı bir kulüp olarak hayatına devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu yana kulübümüz Türkiye 5'incisi olmuş, Kütahya'nın sesini judo alanında duyurmuştur. Kütahya'da ilk görme engelliler spor kulübü biziz ve bunun hakkını vermeye çalışıyoruz sizin desteklerinizle. Bu anlamda bu gururu bize yaşattığı için bizimle yürüyenlere teşekkür ederim" dedi.


Kütahya Belediye Başkanı Işık ise, engelli derneklerine Türkiye'nin en büyük engelsiz yaşam merkezini 1453 Konutları'nın olduğu bölgede hayata geçirileceğinin müjdesini verdi. Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" adlı şiirinin tamamını ezbere okuyan Başkan Öztürk davetlilere duygulu anlar yaşattı.


Gece Yaşar Saygılı'nın Kurtuluş Savaşı ve Dumlupınar Zaferi ile ilgili yaşanmış hayat hikayelerini anlatması, Züleyha Özbay Bilgiç ve Mustafa Sarı'nın anlam ve duygu yüklü şiirleri, Kütahyalı şehitlerin tanıtımı ile ilgili slayt gösterileri, plaket ve hediye takdimi ile devam etti. İzmir Marşı ile kamuflajlı asker kıyafetiyle sahne alan Kütahyalı sanatçı Gölge Rayan, gecenin sonunda "Türkiyem" marşı ile ellerinde bayrak bulunan salondaki tüm davetlileri coşturdu. - KÜTAHYA

Türkiye, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:14 Kaynak: İHA
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