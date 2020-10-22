Kütahya'da servis araçları denetlendi - Son Dakika

Kütahya'da servis araçları denetlendi

22.10.2020 13:59
Kütahya'da servis araçları denetlendi, System.String[]

Kütahya'da servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde, 110 araç denetlendi.

Kütahya'da servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde, 110 araç denetlendi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda yaptıkları denetimlerde servis şoförleri ile yolcuların maske kullanımı, araç içindeki yolcu sayıları gibi konularda belirlenen kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Sürücü ve yolculara maske kullanımı, duraklarda sosyal mesafeye uyma, fazla yolcu taşımama, hijyen kuralları ile ilgili bilgilendirmenin de yapıldığı kontrollerde 3 servis aracına fazla yolcu taşıma, güzergah belgesi bulunmama ve yetersiz ehliyetten cezai işlem uygulandı.

Yetkililer, denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

Emniyet Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya'da servis araçları denetlendi - Son Dakika

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