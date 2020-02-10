Kütahya'da seyir halindeki araçtan havaya ateş açan şüpheliler yakalandı - Son Dakika

Kütahya'da trafikte seyir halindeki araçtan havaya ateş açan 2 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı Çevre Yolu Doğa Okulları önünden Tavşanlı istikametine seyreden 15 HD 098 plakalı araçtan silahla ateş edildiği anonsu üzerine çevreyi araştıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bahse konu aracı Ticaret Borsası yan tarafındaki toprak yolda park halinde buldu. Aracın yanında bulunan A.C ve M.D isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların ve aracın yapılan sorgulamalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, araçta suç ve suç unsuruna rastlanmadı. Çevrede yapılan araştırmada çalıların arasına gizlenmiş çifte kırmalı tüfek ve horozlu çifte diye tabir edilen av tüfekleri ele geçirildi. M.D tüfeklerin kendisinin olduğunu, ruhsatlarının olmadığını beyan etti. Teslim alınan bir adet dolu fişek ve 2 adet tüfek şahısların alınan sağlık raporları akabinde gerekli işlemler için Polis Merkezine teslim edildi. - KÜTAHYA