Kütahya'da Sibel'in katil zanlısı saklandığı köy evinde yakalandı - Son Dakika

Kütahya'da Sibel'in katil zanlısı saklandığı köy evinde yakalandı

KÜTAHYA'da verdiği borcu geri ödemediği için aralarında husumet olduğu belirtilen Sibel Şirin'i (32), evinin önünde 4 el ateş ederek öldürdüğü iddia edilen katil zanlısı Bülent Köle, saklandığı köy evinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Tutuklanarak cezaevine konulan katil zanlısı Köle'nin köy evine ulaşmak için kilometrelerce yürüdüğü tespit edilirken, ilk ifadesinde 'Borçtan icra gelince canım sıkıldı, sabrım taştı. Korkutmak için ateş ettim, niyetim öldürmek değildi, pişmanım dediği öğrenildi.

Kütahya'da ki bir kafeteryada bulaşıkçı olarak çalışan Sibel Şirin (32), önceki gece 03.00 sıralarından işten çıkıp Fuatpaşa Mahallesi'ndeki evine girmek istediği sırada, iddiaya göre bir süre önce borç para aldığı Bülent Köle (41) tarafından 4 el ateş ederek öldürüldü. Olayın ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nin yanı sıra Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KİLOMETRELERCE YÜRÜMÜŞ

Katil zanlısı Bülent Köle'nin gidebileceği adreslere baskın yapan polis ekipleri, şüphelinin 80 kilometre uzaklıktaki Oysu Köyü'ndeki evde saklandığını tespit etti. Dağ yollarını kullanarak kilometrelerce yürüdüğü bazı yollarda rastladığı traktörlerle köy evine ulaştığı tespit edilen Köle için sabah 05.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Saklandığı köy evinde yakalanarak gözaltına alınan katil zanlısı Bülent Köle, geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınarak adliyeye sevk edildi. Köle, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak Kütahya E Tipi Cezaevine konuldu.

'SABRIM TAŞTI, ÖLDÜRMEK İÇİN ATEŞ ETMEDİM, PİŞMANIM'

Katil zanlısı Köle'nin ifadesinde Sibel Şirin'e verdiği borçlar nedeniyle evine haciz geldiğini öne sürdü. Amacının Sibel'i korkutmak olduğunu anlatan Köle'nin 'Ben Sibel ile yıllar önceden tanışıyorum ve ailecek görüşüyorduk. Samimiyetten dolayı elektronik bazı eşyalar aldık, bir taksit ödedi sonra ödemedi. Defalarca istedim kötü konuştu, anne, babasına söyledim onlar da kovdu. Sonra evime bu borçtan icra gelince canım sıkıldı, sabrım taştı. Korkutmak için ateş ettim, niyetim öldürmek değildi, pişmanım dediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.