KÜTAHYA'DA ŞİDDET GÖREN KADIN, KOCASINI BIÇAKLADI - Son Dakika

KÜTAHYA'da şiddet gördüğünü belirterek KADES programından yardım isteyen G.Y. (39) isimli kadın, kocası Ş.Y.?yi (52) aralarında çıkan kavgada bıçakladı. Yaralanan Ş.Y. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, G.Y. isimli kadın ise gözaltına alındı.

Olay, gece yarısı Pirler Mahallesi Yapıcı sokaktaki apartmanda meydana geldi. İddiaya göre G.Y. (39) isimli kadın eve gelen kocası Ş.Y.?nin kendisini dövdüğünü belirterek cep telefonu uygulaması Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, apartmana geldiklerinde Ş.Y.?nin yaralı fark ederek sağlık ekiplerine teslim etti. Bıçak yarası bulunan Ş.Y. ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadın G.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından G.Y. ifadesi için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.