Virajı alamayan kamyon yan yattı - Son Dakika
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Virajı alamayan kamyon yan yattı

05.08.2022 11:24
Virajı alamayan kamyon yan yattı

Kütahya'da sık sık kazaların meydana geldiği Ilıca Kavşağı'nda, bugün bir kaza daha yaşandı.

Kütahya'da sık sık kazaların meydana geldiği Ilıca Kavşağı'nda, bugün bir kaza daha yaşandı. Virajı alamayan kamyon yan yattı. Trafik kazasınedeniyle uzun kuyruk oluştu.

Kütahya- Eskişehir karayolunun 20. kilometresinde virajı alamayan kum yüklü kamyon yan yattı. Eskişehir istikametine seyretmekte olan kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle oluşan kaza nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapalı kaldı.Uzun Karayolları ekipleri ile trafik polislerinin uğraşı sonucu yol, yarım saatlik çalışmalar sonucu tek yönlü trafiğe açılabildi.

Araç sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, yolu kapatan araç, çekici yardımıyla kaldırıldı. - KÜTAHYA

YORUMLAR
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Dikkatsizlik sonucu oluşan kaza ucuz atlatıldı Dikkatsizlik sonucu oluşan kaza ucuz atlatıldı Feci kazada ki alkollü sürücü tutuklandı Feci kazada ki alkollü sürücü tutuklandı
Kaynak: İHA

Eskişehir, Tragger, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Virajı alamayan kamyon yan yattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Virajı alamayan kamyon yan yattı - Son Dakika
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