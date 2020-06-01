Kütahya?da silahlı bıçaklı kavgaya 3 tutuklama - Son Dakika

Kütahya?da silahlı bıçaklı kavgaya 3 tutuklama
KÜTAHYA'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanırken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KÜTAHYA'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanırken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, gece yarısı Vefa Mahallesi Fevzi çakmak İlkokulu önünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada, S.D. M.E. ve M.B. yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri kavgaya karışanları belirlenen N.Ç., S.Y. ve Ö.Ç. kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kütahya E tipi cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 10:41 Kaynak: DHA
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