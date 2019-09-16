Son Dakika Haberleri: Kütahya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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Kütahya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Kütahya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.


Yeni Mahalle Adliye Sokak üzerinde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan Tahsin İslamoğlu (21) ve Murat P. (29) karşılaştı. Burada tartışmaya başlayan her iki genç de karşılıklı silahlarıyla ateş etti. Kurşunların hedefi olan Tahsin İslamoğlu, 112 Acil servis ile hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.


Murat P. ise ilk olarak Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine, ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

Yeni Mahalle, Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:52 Kaynak: İHA
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