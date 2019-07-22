Son Dakika Haberleri: Kütahya'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
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Kütahya'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

56 dakika önce

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kütahya'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Çayırbaşı köyünde tarla meselesi yüzünden daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki aile arasında silahlı kavga çıktı.
Olayda Necip Basmaz (46) ile yeğeni Gülsüm Yıldız (27) olay yerinde hayatını kaybetti, Necip Basmaz'ın ağabeyinin eşi Ayşe Basmaz (50) ise yaralandı.
Durumu ağır olan Ayşe Basmaz, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, silahlı kavgayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler, ayrıca olaya karıştığı öğrenilen ve kaçan Selahattin Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Öte yandan, Gülsüm Yıldız'ın iki çocuk annesi olduğu öğrenildi.
Altıntaş, Kütahya, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:52 Kaynak: AA
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