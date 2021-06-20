Kütahya'da şimşekler böyle görüntülendi - Son Dakika

Kütahya'da dolu ve sağanak yağış öncesi düşen yıldırımlar, İHA muhabiri tarafından görüntülendi.

Akşam saatlerinde Kütahya merkez Fındık, Sabuncupınar, Söğüt, Doğuluşah, Bayramşah, Uluköy ve Sökmen köylerinde etkili olan yağış ekili alanlarda zarara yol açtı.

Sabuncupınar köyü yakınlarında arka arkaya düşen yıldırımlar, bir çok kişi tarafından korku içinde izlendi. Yıldırımların düşme anı, İHA Kütahya muhabiri Hüseyin Efe tarafından görüntülendi.

(Hüseyin Efe/ İHA)