Kütahya'da sivil polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si polis memuru 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, polis memuru Cengiz Şahin yönetimindeki 43 ST 286 plakalı sivil polis aracı, Gediz- Uşak kara yolu Jandarma Kavşağı mevkisinde Numan Yalçın'ın kullandığı 43 ABL 409 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Cengiz Şahin ve aynı araçtaki polis memuru Muhammed Esat Coşar ile diğer araçta bulunan sürücü Numan Yalçın, Hasan (58) ve Dudu Yalçın (60), Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.