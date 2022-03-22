Kütahya'da siyez buğdayının sağlığa faydaları araştırılıyor - Son Dakika
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Kütahya'da siyez buğdayının sağlığa faydaları araştırılıyor

22.03.2022 13:21
Kütahya'da siyez buğdayının sağlığa faydaları araştırılıyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Altıntaş Meslek Yüksekokulunda siyez buğdayının sağlığa faydalarıyla ilgili araştırma yapılıyor.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Altıntaş Meslek Yüksekokulunda siyez buğdayının sağlığa faydalarıyla ilgili araştırma yapılıyor.

Yüksekokul Müdürü Ahmet Sinan Kılıçoğulları, yaptığı yazılı açıklamada, "Hitit Buğdayı" olarak da bilinen, geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan siyez buğdayının, araştırmalara göre 14 kromozomdan oluştuğunu, üretiminin de doğal ürünlere taleple giderek arttığını ifade etti.

İlçede buğday üreticiliği yapan ve siyez buğdayını gelecek nesillere aktarma çabasında olan Utku Tufan'ın isteği üzerine gıda teknolojisi dersleri kapsamında laboratuvar ortamında çalışma yürüttüklerini belirten Kılıçoğulları, şunları kaydetti:

"Araştırmalarımıza göre, siyez buğdayını sofralarımıza sokmanın vakti geldi. Folik asit miktarı yüksek olan siyez buğdayının anne sütünü artırdığını araştırmalarımızda tespit ettik. Glüten oranı çok düşük olan siyez buğdayı, diğer buğday çeşitlerine göre iki kat fazla A vitamini içermesi bakımından önem arz ediyor. Aynı zamanda çinko değeri ve karotenoidler de diğer buğdaylara göre daha fazla."

Kılıçoğulları, Türkiye ekonomisine katkı sağlamak adına daha çok bilimsel araştırmalarda bulunacaklarını bildirdi.

Kütahya'da siyez buğdayının sağlığa faydaları araştırılıyor
Kütahya'da siyez buğdayının sağlığa faydaları araştırılıyor

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Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma, Altıntaş, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya'da siyez buğdayının sağlığa faydaları araştırılıyor - Son Dakika


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