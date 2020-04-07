Kütahya'da sokağa çıkan 20 yaş altı 8 gence para cezası verildi - Son Dakika

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Kütahya'da sokağa çıkan 20 yaş altı 8 gence para cezası verildi
6 saat önce
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, sosyal mesafe kuralı ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 8 gence idari para cezası uygulandı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, sosyal mesafe kuralı ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 8 gence idari para cezası uygulandı.
Balıköy beldesinde devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 yaş altı gençlerin bir araya geldiğini belirledi.
Ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan gençlere 392'şer lira idari para cezası uyguladı.
Gençler, gerekli uyarıların yapılmasının ardından evlerine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 02:28 Kaynak: AA
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