Kütahya'da sokağa çıkma yasağı, mobese kameralarıyla takip ediliyor - Son Dakika

KÜTAHYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk kez sokağa çıkma yasağı uygulanırken, genel olarak halkın kısıtlamaya uyduğu görüldü. Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri de 4 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağını 134 noktada 276 mobese kamerası ile takip ederken, kısıtlama nedeniyle 112 çağrı merkezine gelen yardım talepleri ise Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanıyor.

İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde 4 gün sokağa çıkma yasağı ilan etti. Bu süreçte ilk kez sokağa çıkma yasağının uygulandığı Kütahya'da halkın, genel olarak kısıtlamaya uyduğu gözlendi. Gece saat 00.00 itibariyle başlayan kısıtlama ile Kütahya Emniyet Müdürlüğü denetimlerini sıkılaştırarak cadde ve sokaklarda uygulama noktaları oluşturdu. Sokak ve caddeler 112 Acil Çağrı Merkezi binasında bulunan kent güvenlik merkezindeki 134 noktada bulunan 276 sabit ve hareketli mobese kameralarla takip ederek sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenler tespit ediliyor.

VEFA DESTEK GRUBU HİZMETE DEVAM EDİYOR

112 acil çağrı merkezine gelen çağrılar doğrultusunda Vefa Sosyal Destek grupları kısıtlama nedeniyle dışarıya çıkamayanların ihtiyaçlarını karşılıyor. Kütahya- Tavşanlı yolu üzerinde bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi'nde masa ve sandalye sayıları azaltılarak personeller arasında sosyal mesafe kurallarına uygun dizayn edilerek hizmet veriyor.