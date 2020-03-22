Kütahya'da sokağa çıkma yasağına uymayanlar evlerine gönderildi - Son Dakika
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Kütahya'da sokağa çıkma yasağına uymayanlar evlerine gönderildi

6 saat önce

KÜTAHYA'da, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların, sokağa çıkma yasağına genel olarak uyduğu gözlendi.

Kütahya'da sokağa çıkma yasağına uymayanlar evlerine gönderildi, System.String[]

KÜTAHYA'da, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların,  sokağa çıkma yasağına genel olarak uyduğu gözlendi. Yasağa uymayanlar ise polis ekiplerince yapılan denetimlerin ardından evlerine gönderildi.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü yaşlılar ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarına sınırlama getirildi. Kütahya'da yasağa rağmen dışarı çıkanlar için polis ekipleri sokaklarda denetim yaptı. Yenidoğan Mahallesindeki markette yasağa rağmen 65 yaş ve üstü insanların olduğu ihbarı üzerine, polis ekiplerince kontrol edildi. Kimlik kontrolü yapılan kişi polise, "Acil bir şey olmasa çıkar mıyım? Yalnız yaşayan bir yakının evinde musluğu bozulmuş onu tamir etmem lazım" diye cevap verdi. Polis ekipleri, uyarıların ardından 65 yaşında olduğu belirlenen kişiyi evine bıraktı.

POLİS ANONSLARLA UYARDI

Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda dolaşarak vatandaşları koronavirüse karşı evlerde kalmalarını istedi. Polis araçlarından yapılan anonslarda, "Değerli hemşerilerimiz evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım" denildi.

VEFA GRUBU EVLERE SERVİS YAPIYOR

Kütahya Valiliği koordinasyonunda kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu da 112 Çağrı Merkezi'ne gelen yardım taleplerinin ardından alışveriş yaparak evlerinde kalan kişilere ulaştırıyor.


İçişleri Bakanlığı, Kütahya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 06:06 Kaynak: DHA

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