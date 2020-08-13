Kütahya'da sokak düğünleri yasaklandı - Son Dakika

Kütahya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokaklarda yapılan düğünlerin yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Ali Çelik başkanlığında toplandığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Köy, sokak düğünlerinin, nişan, kına dahil yasaklanmasına, salon düğünleri haricindeki düğünlerin okul bahçelerinde yapılmasına, hava şartlarının uygun olmadığı durumlarda okul binalarının kapalı alanlarının kullanılabilmesine, il genelinde yapılacak düğün, nişan, sünnet düğünü, kına ve benzeri etkinliklerin bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün oldukça açık havada yapılmasına, gündüz 14.00 ile 17.00 saatleri, akşam 20.00 ile 23.00 saatleri arasında yapılmasına, başlangıç ve bitiş sürelerinin 3 saatle sınırlandırılmasına karar verilmiştir."

Ayrıca, düğün konvoylarına müsaade edilmemesine, düğünlerde gelin alma etkinliklerinin aile bireylerinden olmak kaydıyla en fazla 3 araçla sınırlandırılmasına karar verildiği bildirildi.