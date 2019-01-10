Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Sokak Hayvanlarına Yiyecek Dağıtıldı

Kütahya'da Sokak Hayvanlarına Yiyecek Dağıtıldı

9 dakika önce

Kütahya'da havaların soğumasından etkilenen ve yemek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarının beslenmeleri için Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü ile Kütahya Belediyesi personeli tarafından yiyecek dağıtıldığı bildirildi.

Kütahya'da Sokak Hayvanlarına Yiyecek Dağıtıldı, System.String[]
Kütahya'da havaların soğumasından etkilenen ve yemek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarının beslenmeleri için Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü ile Kütahya Belediyesi personeli tarafından yiyecek dağıtıldığı bildirildi.

Yapılan açıklamada; "Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı Kütahya Şube Müdürlüğümüz ve Kütahya Belediyesi personeli ile birlikte sokak hayvanlarının beslenmeleri için beslenme odaklarına yemek dağıtılmıştır" denildi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:05 Kaynak: İHA

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