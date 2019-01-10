Kütahya'da Sokak Hayvanlarına Yiyecek Dağıtıldı
9 dakika önce
Kütahya'da havaların soğumasından etkilenen ve yemek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarının beslenmeleri için Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü ile Kütahya Belediyesi personeli tarafından yiyecek dağıtıldığı bildirildi.
Kütahya
'da havaların soğumasından etkilenen ve yemek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarının beslenmeleri için Doğa Koruma ve Milli Parklar
Kütahya Şube Müdürlüğü ile Kütahya Belediyesi
personeli tarafından yiyecek dağıtıldığı bildirildi.
Yapılan açıklamada; "Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı Kütahya Şube Müdürlüğümüz ve Kütahya Belediyesi personeli ile birlikte sokak hayvanlarının beslenmeleri için beslenme odaklarına yemek dağıtılmıştır" denildi. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:05 Kaynak: İHA
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