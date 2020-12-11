Kütahya'da sokaklar sessizliğe büründü - Son Dakika

Geçtiğimiz hafta alınan yeni kararlarla beraber uygulanan 56 saat süren kesintisiz hafta sonu sokağa çıkma yasağı Kütahya'da başladı.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle Sokağa çıkma kısıtlamasına Kütahya'da vatandaşlar büyük oranda hassasiyet gösterdi. Saat 21.00 itibariyle Kütahya'nın en işlek bölgelerinden Atatürk Bulvarı, Zafer Meydanı ve Sevgi Yolu sessizliğe bürünürken, araç ve yaya trafiğinin tamamen durduğu kentte temizlik ekipleri görevlerini yaptı. Kısıtlamanın başladığı ilk anlarda polis ekipleri vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyarken, evlere paket servis yapan iş yerlerinin faaliyetlerini sürdürdüğü gözlendi. Vatandaşlar, "Kütahyalılar devletimizin verdiği karara uymaktadır. Kısıtlamanın başladığı saat itibariyle herkes evine çekilmiştir" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA