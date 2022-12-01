Cansız bedeni parçalanmış halde bulunan kadının otopsisi tamamlandı! Vahşi hayvan saldırısına uğramış

Kütahya'nın Sekiören köyünde sokakta cesedi parçalanmış halde bulunan kadının cenazesi toprağa verildi. Yapılan otopside talihsiz kadının ölümünün vahşi hayvan saldırısından kaynaklandığı sonucuna ulaşıldı.

Hastane morgundan alınarak merkeze bağlı Sekiören köyündeki evinin önüne getirilen Emine Akçay'ın cenazesi, helallik alınmasının ardından köy meydanına götürüldü. VAHŞİ HAYVAN SALDIRISI Cenaze, kadının ailesi, yakınları ve köylülerin katılımıyla öğle vakti İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın kıldırdığı namazın ardından köy mezarlığında defnedildi. Bu arada, otopside, Akçay'ın ölümünün vahşi hayvan saldırısından kaynaklandığı belirlendi. Cesette pençe ve diş izlerine rastlanmasından dolayı Akçay'a saldıran hayvanın ayı olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Benzer bir olayın yaşanmaması için bölgede güvenlik tedbirleri artırıldı.

NE OLMUŞTU? Sekiören köyünde dün, sokakta bir kişiye ait ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilmişti. Gelen ekiplerin incelemesinde, büyük bölümü parçalanmış cesedin, yakındaki bir evde yaşayan Emine Akçay'a (68) ait olduğu anlaşılmıştı. Kadının cansız bedeni, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülmüştü.

Kaynak: AA

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