Cansız bedeni parçalanmış halde bulunan kadının otopsisi tamamlandı! Vahşi hayvan saldırısına uğramış - Son Dakika
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Cansız bedeni parçalanmış halde bulunan kadının otopsisi tamamlandı! Vahşi hayvan saldırısına uğramış

01.12.2022 17:36

Kütahya'nın Sekiören köyünde sokakta cesedi parçalanmış halde bulunan kadının cenazesi toprağa verildi. Yapılan otopside talihsiz kadının ölümünün vahşi hayvan saldırısından kaynaklandığı sonucuna ulaşıldı.

Hastane morgundan alınarak merkeze bağlı Sekiören köyündeki evinin önüne getirilen Emine Akçay'ın cenazesi, helallik alınmasının ardından köy meydanına götürüldü.

VAHŞİ HAYVAN SALDIRISI

Cenaze, kadının ailesi, yakınları ve köylülerin katılımıyla öğle vakti İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın kıldırdığı namazın ardından köy mezarlığında defnedildi. Bu arada, otopside, Akçay'ın ölümünün vahşi hayvan saldırısından kaynaklandığı belirlendi. Cesette pençe ve diş izlerine rastlanmasından dolayı Akçay'a saldıran hayvanın ayı olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Benzer bir olayın yaşanmaması için bölgede güvenlik tedbirleri artırıldı.

Sokak ortasında bulunan parçalanmış kadın cesedinin sırrı çözüldü

NE OLMUŞTU?

Sekiören köyünde dün, sokakta bir kişiye ait ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilmişti. Gelen ekiplerin incelemesinde, büyük bölümü parçalanmış cesedin, yakındaki bir evde yaşayan Emine Akçay'a (68) ait olduğu anlaşılmıştı. Kadının cansız bedeni, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülmüştü.

Kaynak: AA
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Hüseyin Demirtaş, Kütahya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cansız bedeni parçalanmış halde bulunan kadının otopsisi tamamlandı! Vahşi hayvan saldırısına uğramış - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cansız bedeni parçalanmış halde bulunan kadının otopsisi tamamlandı! Vahşi hayvan saldırısına uğramış - Son Dakika
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