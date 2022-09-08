Kütahya'da saman satışı ilanıyla dolandırıcılık yapan 8 zanlı yakalandı

Kütahya'da, sosyal medyadan verdikleri saman satışı ilanıyla dolandırıcılık yaptığı belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kütahya'da ikamet eden bazı zanlıların sosyal medya ilanlarıyla farklı illerdeki kişilere saman satma vaadinde bulunarak dolandırıcılık yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, bir süre teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin, sosyal medyadan saman satışı ilanı verdiklerini, alıcılardan kapora alarak ortadan kaybolduklarını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, zanlıların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, hakkında 21 yıl 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. (45) ile diğer şüpheliler M.A, (37) Ş.İ, (52) E.S, (50) N.K, (56) F.E, (34) R.Ö. (38) ve E.Y. (43) gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve araçlarındaki aramalarda, 35 cumhuriyet altını, 3 bilezik, 2 yüzük, 1 kolye zinciri, 1 tura kolye ucu, 1 çift küpe, 2 ruhsatsız tabanca, 15 bin lira, 12 akıllı telefon, 2 tuşlu telefon, 1 tablet bilgisayar, suç unsuru evraklar ve 3 hafıza kartı ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.