Kütahya'da sosyal mesafeyi umursamadan içki içen 8 kişiye para cezası - Son Dakika

Kütahya'da bir tamirhanede sosyal mesafe kurallarına uymadan toplu halde içki içip, polis memurlarına karşı gelen 8 kişi, 3 bin 150'şer lira para cezasına çarptırıldı.

Fatih Sanayi Sitesi'ndeki bir traktör tamirhanesinde sosyal mesafe kuralına uyululmadığı ihbarı üzerine, adrese giden polis ekipleri, toplu halde içki içtiklerini belirlediği kişiler hakkında işlem yapmak istedi.

Alkollü oldukları anlaşılan H.H.A, B.T, A.K, M.P, Y.Ç. Z.K, M.P. ve H.D, polise mukavemette bulundu. Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.