Kütahya'da Sosyo Kültür Merkezi açıldı - Son Dakika

Kütahya'da, Kırgıllı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Sosyo Kültür Merkezi'nin açılışı törenle yapıldı.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, törende yaptığı konuşmada, mahallede inşa edilen binanın, muhtarlık ve gençler için Sosyo Kültür Merkezi ile misafirhane olarak kullanılacağını söyledi.

Mahallelinin talebi üzerine projelendirilen merkezin yapımını kısa sürede tamamladıklarını dile getiren Işık, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar sonradan mahalle olmuş yerleşim merkezlerine öncelikle hizmet etmeyi hedefledik. Binamız hayırlı olsun. Sizlere hizmet etmek bizim için onurdur. Siz istediniz biz yaptık." dedi.

Mahalle Muhtarı İdris Er de 160 metrekare ve 4 odalı olan binada muhtarlık, misafirhane, toplantı odasının yer aldığını aktardı.

Konuşmaların ardından dua edilerek açılış gerçekleştirildi.