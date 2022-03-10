Kütahya'da "Stokçuluk" ve "Fahiş fiyat" denetimi - Son Dakika
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Kütahya'da "Stokçuluk" ve "Fahiş fiyat" denetimi

10.03.2022 12:23
Kütahya'da "Stokçuluk" ve "Fahiş fiyat" denetimi

Kütahya Valiliği bünyesinde oluşturulan ekip, temel ihtiyaç maddelerinde "Stokçuluk", "Fahiş fiyat" ve spekülatif hareketlere karşı denetimlerde bulundu.

Kütahya Valiliği bünyesinde oluşturulan ekip, temel ihtiyaç maddelerinde "Stokçuluk", "Fahiş fiyat" ve spekülatif hareketlere karşı denetimlerde bulundu.

Denetimle ilgili yapılan açıklamada, "Denetim ekiplerimiz, fahiş fiyat ve stokçuluğu önlemek için sahada. Valiliğimizin koordinesinde, tüm ilçelerimizde vatandaşlarımızı mağdur edecek fahiş fiyat, raf ve kasa fiyatı arasındaki uyumsuzlukların tespitine yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Haksız yere fiyat artıran firma, depo ve marketlere gerekli cezai işlemler uygulanmakta olup, denetimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" denildi. - KÜTAHYA

Kütahya'da Stokçuluk ve Fahiş fiyat denetimi
Kütahya'da Stokçuluk ve Fahiş fiyat denetimi

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Kütahya Valiliği, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da 'Stokçuluk' ve 'Fahiş fiyat' denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da "Stokçuluk" ve "Fahiş fiyat" denetimi - Son Dakika
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