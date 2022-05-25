Kütahya'da su ürünleri avcılığı ile ilgili denetimler devam ediyor - Son Dakika
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Kütahya'da su ürünleri avcılığı ile ilgili denetimler devam ediyor

25.05.2022 14:05
Kütahya'da su ürünleri avcılığı ile ilgili denetimler devam ediyor

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Su Ürünleri Denetim ekiplerinin, İlçe Müdürlükleri ile koordineli olarak av yasağı döneminde il sınırları içerisinde bulunan tüm su kaynaklarında su ürünleri avcılığı ile ilgili denetimlerine...

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Su Ürünleri Denetim ekiplerinin, İlçe Müdürlükleri ile koordineli olarak av yasağı döneminde il sınırları içerisinde bulunan tüm su kaynaklarında su ürünleri avcılığı ile ilgili denetimlerine devam ettiği bildirildi.

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Şaphane İlçesi Gürkuyu Göledinde yapılan denetimde, yaklaşık 600 metre uzunluğunda misina ağ ele geçirilmiştir. Ağa takılan Sazan balıkları canlı olarak suya bırakılmış olup, sahipsiz av aracı ise imha edilmek üzere İlçe Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Başta balıkçılarımızın ve tüm halkımızın yasaklara uymaları konusunda gerekli hassasiyeti gösterip av yasağı döneminde avcılık yapanları en yakın İl, İlçe Müdürlüklerimiz ile güvenlik birimlerine bildirmeleri ve balıklara yaşamları boyunca en az bir kere üreme imkanı verilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Sürdürülebilir balıkçığı sağlamak ve balık neslini sonraki nesillerimize aktarmak için özellikle boy, dönem, yer ve ağ yasaklarına mutlaka uymamız gerekmektedir" denildi. - KÜTAHYA

Kütahya'da su ürünleri avcılığı ile ilgili denetimler devam ediyor
Kütahya'da su ürünleri avcılığı ile ilgili denetimler devam ediyor
Kütahya'da su ürünleri avcılığı ile ilgili denetimler devam ediyor

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Kütahya, Tarım, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da su ürünleri avcılığı ile ilgili denetimler devam ediyor - Son Dakika


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