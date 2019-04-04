Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Sualtı Hokeyi Heyecanı

Kütahya'da Sualtı Hokeyi Heyecanı

1 saat önce

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Sualtı Hokeyi 23 Yaş Altı Erkekler Türkiye Şampiyonası ve Kadınlar Federasyon Kupası heyecanı Kütahya'da başladı.

Kütahya'da Sualtı Hokeyi Heyecanı, System.String[]
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Sualtı Hokeyi 23 Yaş Altı Erkekler Türkiye Şampiyonası ve Kadınlar Federasyon Kupası heyecanı Kütahya'da başladı.

TSSF'nin 2019 faaliyet programında yer alan ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesindeki (DPÜ) olimpik yüzme havuzunda düzenlenen şampiyonaya 18 spor kulübünden kadın ve erkek takımları katılıyor.

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, yaptığı açıklamada, 16 erkek takımın şampiyonluk için, 7 kadın takımın ise federasyon kupası için mücadele edeceğini aktardı.

Katılan takımlara başarılar dileyen Özen, "Kütahyalı sporseverler heyecanlı mücadeleler izleyecek. Dünyada söz sahibi olduğumuz bu branşımızda genç sporcularımız insanüstü bir performans ortaya koyuyorlar. Bu maçlar, milli takım kadrosu izleme süreci açısından da değerlendirilecek." diye konuştu.

Şampiyona, 7 Nisan Pazar günü sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:39 Kaynak: AA

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığı, Türkiye, Kütahya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Muhafız'ın Güzel Oyuncusu Hazar Ergüçlü'den Cesur Poz Trump Tehdit Etti, Avokado'nun Fiyatı Bir Günde Yüzde 34 Arttı İmamoğlu'ndan "Türkiye'nin Sonraki Cumhurbaşkanı Siz misiniz?" Sorusuna Yanıt: Allah Bilir Ünlü Anketçiden Çok Konuşulacak Erken Seçim Çıkışı: Bu Şekilde Gitmez
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 21:12:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Sualtı Hokeyi Heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]