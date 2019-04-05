Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası ve Bayanlar Federasyon Kupası Heyecanı

Kütahya'da Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası ve Bayanlar Federasyon Kupası Heyecanı

56 dakika önce

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF)'nin 2019 faaliyet programında yer alan Sualtı Hokeyi U23 Erkekler Türkiye Şampiyonası ve Bayanlar Federasyon Kupası heyecanı Kütahya'da başladı.

Kütahya'da Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası ve Bayanlar Federasyon Kupası Heyecanı, System.String[]
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF)'nin 2019 faaliyet programında yer alan Sualtı Hokeyi U23 Erkekler Türkiye Şampiyonası ve Bayanlar Federasyon Kupası heyecanı Kütahya'da başladı.

Şampiyonaya 18 spor kulübünden bayan ve erkek takımları katılıyor. 16 erkek takımı şampiyonada, 7 bayan takımı ise Federasyon Kupasında mücadele ediyor.

Sualtı Hokeyi U23 Erkekler Türkiye Şampiyonası ve Bayanlar Federasyon Kupası müsabakaları, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda 4-7 Nisan tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Şampiyonanın açılış töreni 5 Nisan Cuma günü saat 16.00'da, kapanış ve madalya töreni ise 7 Nisan Pazar günü saat 14.00'de Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilecek. 7 bayan takımı federasyon kupası, 16 erkek takımı Türkiye şampiyonu olmak için 4 gün boyunca sualtında çekişmeli maçlar oynayacak.

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, katılan bütün takımlara başarılar dileyerek, "Kütahyalı sporseverler heyecanlı mücadeleleri izleyecekler. Dünyada söz sahibi olduğumuz bu branşımızda genç sporcularımız insanüstü bir performans ortaya koyuyorlar. Bu maçlar, milli takım kadrosu izleme süreci açısından da değerlendirilecek" dedi.

Özen, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören'e, Kütahya Valiliğine, Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne, Spor Toto kurumuna, Central Rent A Car'a ve organizasyon ekibine katkılarından dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:00 Kaynak: İHA

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığı, Türkiye, Kütahya, Spor
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