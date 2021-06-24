Kütahya'da suç oranlarında büyük düşüş - Son Dakika

2020 yılının 5 ayında 83, 2021 yılı 5 ayında 41 iş yeri ve kurumda hırsızlık olayı meydana geldi. Alınan güvenlik önlemleri sayesinde iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarında yüzde 50,6 azalma sağlandı.

2020 yılı 5 ayında 374, 2021 yılı 5 ayında 201 adet hırsızlık olayı (Evden, açıktan, işyerinden, otodan, hayvan, motosiklet hırsızlığı gibi) meydana geldi. Alınan güvenlik önlemleri, bekçilerin ve ekiplerin faaliyetleri sonucu hırsızlık olaylarında yüzde 46,26 azalma sağlandı.

2020 yılı 5 ayında 922, 2021 yılı 5 ayında 730 adet mal varlığına karşı işlenen olay (Evden, açıktan, işyerinden, otodan, hayvan, motosiklet hırsızlığı gibi) meydana geldi. Bekçi ve ekiplerin faaliyetleri sonucu mal varlığına karşı işlenen olaylarda yüzde 20,82 azalma sağlandı.

Kütahya valiliğinden yapılan açıklamada, işlenen suç oranlarında 2020-2021 yıllarının 5 ayı mukayese edildiğinde, mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 20,hırsızlık olaylarında yüzde 46,26, evden hırsızlık olaylarında yüzde 40, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarında yüzde 50,6, hayvan hırsızlığı olaylarında yüzde 50, motosiklet hırsızlığı olaylarında yüzde 53,49, otodan hırsızlık olaylarında yüzde 21,43 azalma sağlandı.

Kütahya Valiliği koordinasyonunda, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığının tedbir, uygulama ve titiz çalışmaları sonucunda suçlarda büyük bir azalma sağlandı. 2020-2021 yıllarının 5 ayı mukayese edildiğinde hırsızlık suçlarında yüzde 50'yi bulan azalış kaydedildi.

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