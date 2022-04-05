KÜTAHYA'DA SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUNA 12 GÖZALTI - Son Dakika
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KÜTAHYA'DA SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUNA 12 GÖZALTI

05.04.2022 17:49

KÜTAHYA'da çok sayıda silahlı olaya karıştığı tespit edilen suç örgütüne yönelik polisin düzenlediği operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

KÜTAHYA'da çok sayıda silahlı olaya karıştığı tespit edilen suç örgütüne yönelik polisin düzenlediği operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak silahla yağma, tehdit, kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarını işledikleri öne sürülen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yaklaşık 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu operasyon düzenledi. Şüphelilere ait olduğu tespit edilen 13 adrese eş zamanlı baskınlarla aralarında örgüt yöneticisi olduğu belirtilen E.A., Y.Y., T.Y., M.B.E., F.A. ve B.K.?nın olduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 kişinin arandığı belirtilirken, şüphelilere yönelik soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

KÜTAHYA'DA SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUNA 12 GÖZALTI
KÜTAHYA'DA SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUNA 12 GÖZALTI
KÜTAHYA'DA SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUNA 12 GÖZALTI
KÜTAHYA'DA SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUNA 12 GÖZALTI
KÜTAHYA'DA SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUNA 12 GÖZALTI
KÜTAHYA'DA SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUNA 12 GÖZALTI
KÜTAHYA'DA SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUNA 12 GÖZALTI
KÜTAHYA'DA SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUNA 12 GÖZALTI
KÜTAHYA'DA SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUNA 12 GÖZALTI
KÜTAHYA'DA SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUNA 12 GÖZALTI
KÜTAHYA'DA SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUNA 12 GÖZALTI
KÜTAHYA'DA SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUNA 12 GÖZALTI

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Cumhuriyet, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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