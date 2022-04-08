Kütahya'da suç örgütü operasyonu - Son Dakika
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Kütahya'da suç örgütü operasyonu

08.04.2022 10:51
Kütahya'da suç örgütü operasyonu

Kütahya'da çok sayıda silahlı olaya karıştığı tespit edilen suç örgütüne yönelik 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kütahya'da çok sayıda silahlı olaya karıştığı tespit edilen suç örgütüne yönelik 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Polisin 'NO43' ismi verdiği operasyonda, 13 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde bulunan alkollü bir mekana bir gurubun zorla çalışmak suretiyle gidip iş yeri sahiplerini korkutarak çevre edinmeye ve silahlı olaylara karışarak korku havası oluşturmaya çalıştıkları 10 şahıs hakkında yasal dinleme başlatıldı. Yağma olayını gerçekleştirmek için silahlı bir yapılanmanın oluştuğu bu yapı ile suç işlemeye devam ettikleri tespit edildi. Bu çerçevede il merkezinde 101 personelin katılımıyla 13 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik 17 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonda, 5 tabanca ve 4 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. 13 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili toplam 20 şüpheli şahsın ifadesi alınırken, 10 şüpheli mevcutlu olarak adliye sevk edildi. - KÜTAHYA

Kütahya'da suç örgütü operasyonu
Kütahya'da suç örgütü operasyonu
Kütahya'da suç örgütü operasyonu
Kütahya'da suç örgütü operasyonu

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da suç örgütü operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da suç örgütü operasyonu - Son Dakika
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