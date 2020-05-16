Kütahya'da sulama kanalına düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hanife İlik (82) olduğu anlaşılan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, Durabey köyünden geçen sulama kanalının taşması üzerine araştırma yapan köylüler, köprünün altında bir kadının bedeniyle karşılaştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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