Kütahya'da sulama suyu sıkıntısı yaşanabilir - Son Dakika
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Kütahya'da sulama suyu sıkıntısı yaşanabilir

28.02.2022 11:45

Kütahya'da sulama suyu sıkıntısı yaşanabilir50 arasında değiştiği bildirilirken, yetkililer, 2022 yılı sulama sezonunda sulama suyu sıkıntısı çekilebileceği uyarısında bulundu.

Kütahya'da sulama suyu sıkıntısı yaşanabilir

KÜTAHYA Kütahya'daki gölet ve barajların doluluk oranlarının yüzde 40-50 arasında değiştiği bildirilirken, yetkililer, 2022 yılı sulama sezonunda sulama suyu sıkıntısı çekilebileceği uyarısında bulundu.

Devlet Su İşleri Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Baraj, gölet gibi depolamalı tesislerimizin bir kısmında 2021 yılı mevcut doluluk oranları, yağışların azlığı ve beklenilen su akımlarının gelmemesi nedeniyle olumsuz etkilenmektedir. Bu durumun devam etmesi halinde doluluk oranı düşük olan depolama tesislerimizin hizmet ettiği sulama tesislerimizde bu yıl sulama sezonunda, sulama suyu sıkıntısı olabileceği düşünülmektedir" denildi.

"Çiftçilerimiz ürün planlaması yapmalı"

Kütahya'daki gölet barajların doluluk oranının ortalama yüzde 40-50 arasında değiştiğine dikkat çekilen açıklamada, "Kayaboğazı Barajı'nın doluluk oranı yüzde 54 seviyesinde, Beşkarış Sulaması'nın su kaynağı olan Beşkarış Barajı'nda doluluk oranı yüzde 33 seviyesinde, Enne Barajı'nda doluluk yüzde 25, Kureyşler Sulaması'nın su kaynağı Kureyşler Barajı'nda doluluk oranı yüzde 20 seviyesinde, Çavdarhisar Sulaması'nın su kaynağı Çavdarhisar Barajı'nda doluluk oranı yüzde 17 su seviyesinde olduğu görülmüştür. Bu veriler değerlendirildiğinde doluluk oranlarında kısmi bir gerileme olduğu görülmektedir. Yağışların azlığı ve depolamalı tesislerde (Baraj, gölet) yeterli su birikmemesinden dolayı, söz konusu durumun en az olumsuzlukla atlatılabilmesi için mevcut su durumuna göre hareket edilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Bölgemiz sorumluluk alanı içerisinde yer alan Kütahya'daki göletlerin 21 Şubat 2022 tarihi itibariyle doluluk oranı yüzde 40-50 arasında değişmektedir. Baraj ve göletler ile ilgili her türlü rutin bakım ve onarım çalışmaları 'İşletme ve bakım talimatı' doğrultusunda her yıl ve sulama sezonu içerisinde yapılmakta baraj ve göletlerdeki kapak yapılarının boyanması, çalışır halde olması için gerekli muayenelerinin yapılması sağlanmaktadır. Kurak geçen yıllarda barajlara yeterli su gelmemekte, bu da sulamada sıkıntılara neden olmaktadır. Çiftçilerimizin buna göre davranarak ürün planlamaları yapmaları, büyük çaplı ekim yapmamaları, su ihtiyacı fazla olan bitkilerin ekilmemesi veya ektirilmemesi gerekmektedir. Konunun tüm sulayıcılara ve su kullanıcı örgütlerine ekim öncesi gerekli duyurular valilikler, kaymakamlıklar, il, ilçe tarım ve orman müdürlüklerine, belediye başkanlıklarına, ziraat odalarına, muhtarlıklara bildirilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kütahya'nın Enne Mahallesi'nin eski muhtarı Adem Taş, üreticilere su tasarrufu çağrısında bulundu.

Doluluk oranı yüzde 25'ler seviyesindeki Enne Barajı, havadan da görüntülendi.

Kütahya'da sulama suyu sıkıntısı yaşanabilir
Kütahya'da sulama suyu sıkıntısı yaşanabilir
Kütahya'da sulama suyu sıkıntısı yaşanabilir

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YUVACIK BARAJI DOLUNCA, SU BIRAKILMAYA BAŞLANDI YUVACIK BARAJI DOLUNCA, SU BIRAKILMAYA BAŞLANDI

Devlet Su İşleri, Kütahya, Baraj, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kütahya'da sulama suyu sıkıntısı yaşanabilir - Son Dakika


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