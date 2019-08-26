Kütahya'da şüpheli paketten kireç çıktı
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KÜTAHYA'da çocuk parkında şüpheli görülen paket,polis ekiplerince fünye ile patlatılırken, içinden kireç tozu çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:03 Kaynak: DHA
KÜTAHYA'da çocuk parkında şüpheli görülen paket,polis ekiplerince fünye ile patlatılırken, içinden kireç tozu çıktı.
Gaybiefendi Mahallesi Göktürk
Caddesi üzerindeki çocuk parkında bir paket görenler, polise ihbarda bulundu. Kütahya Emniyet Müdürlüğü
Asayiş ve Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, yolu trafiğe kapatıp parkın çevresini güvenlik şeridine aldı. Bomba imha ekibi tarafından fünye ile kontrollü olarak patlatılan paket içerisinde kireç tozu olduğu belirlendi.
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