Son Dakika Haberleri: Kütahya'da şüpheli paketten kireç çıktı
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Kütahya'da şüpheli paketten kireç çıktı

12 dakika önce

KÜTAHYA'da çocuk parkında şüpheli görülen bir paket, bomba imha ekibi tarafından fünye ile patlatıldı.

KÜTAHYA'da çocuk parkında şüpheli görülen bir paket, bomba imha ekibi tarafından fünye ile patlatıldı. Paketten kireç tozu çıktı.

Gaybiefendi Mahallesi Göktürk Caddesi üzerindeki çocuk parkında bir paket görenler polise haber verdi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yolu trafiğe kapatıp parkın çevresini güvenlik şeridine aldı. Bomba imha ekibi tarafından fünye ile kontrollü olarak patlatılan paketten kireç tozu çıktı.

Göktürk, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:22 Kaynak: DHA
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