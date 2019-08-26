Kütahya'da şüpheli paketten kireç çıktı
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KÜTAHYA'da çocuk parkında şüpheli görülen bir paket, bomba imha ekibi tarafından fünye ile patlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:22 Kaynak: DHA
KÜTAHYA'da çocuk parkında şüpheli görülen bir paket, bomba imha ekibi tarafından fünye ile patlatıldı. Paketten kireç tozu çıktı.
Gaybiefendi Mahallesi Göktürk Caddesi üzerindeki çocuk parkında bir paket görenler polise haber verdi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yolu trafiğe kapatıp parkın çevresini güvenlik şeridine aldı. Bomba imha ekibi tarafından fünye ile kontrollü olarak patlatılan paketten kireç tozu çıktı.
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