Kütahya'da şüpheli şahsın üzerinde ruhsatsız silah çıktı - Son Dakika
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Kütahya'da şüpheli şahsın üzerinde ruhsatsız silah çıktı

30.05.2022 11:26
Kütahya'da şüpheli şahsın üzerinde ruhsatsız silah çıktı

Kütahya'da şüphe üzerine yapılan aramada üzerinden ruhsatsız silah ve bu silaha ait mermi çıkan bir kişi gözaltına alındı.

Kütahya'da şüphe üzerine yapılan aramada üzerinden ruhsatsız silah ve bu silaha ait mermi çıkan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Alipaşa Mahallesi Sebil Erenler Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde bulunan M.Y.'un (26) yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 2 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs suça konu malzemelerle Polis Merkezine teslim edildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da şüpheli şahsın üzerinde ruhsatsız silah çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da şüpheli şahsın üzerinde ruhsatsız silah çıktı - Son Dakika
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