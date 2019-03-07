Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Sürücülere "Yaşam Tüneli"Nde Bilgilendirme

Kütahya'da Sürücülere "Yaşam Tüneli"Nde Bilgilendirme

11 dakika önce

Kütahya'da, "Yaşam İçin Kısa Bir Mola Projesi" kapsamında yürütülen uygulamada, "yaşam tüneli" adı verilen çadıra davet edilen sürücü ve yolculara polislerce trafik kuralları konusunda bilgi verildi.

Kütahya'da Sürücülere
Kütahya'da, "Yaşam İçin Kısa Bir Mola Projesi" kapsamında yürütülen uygulamada, "yaşam tüneli" adı verilen çadıra davet edilen sürücü ve yolculara polislerce trafik kuralları konusunda bilgi verildi.

İçişleri Bakanlığının "Trafik Kazalarını Önleme Planı" çerçevesinde Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis uygulama noktasında yaşam tüneli oluşturularak sürücü ve yolcular çadıra davet edildi.

Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince sürücülere trafik kurallarını anlatan görüntüler izletildi.

Emniyet kemeri kullanmanın önemi, alkol ve cep telefonu kullanımının sürücülere etkileri, yakın takip ve aşırı hız konularındaki video izletilmesinin ardından katılımcılar bilgilendirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:25 Kaynak: AA

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